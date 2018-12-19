Украина снова отправит военные корабли через Керченский пролив, - Турчинов

Фото: Александр Турчинов (РБК-Украина)

Украина предлагает международным партнерам принять участие в проходе кораблей

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов рассказал о том, что Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ВВС news Украина".

Турчинов рассказал, что Украина предлагает международным партнерам принять участие в проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье.

"Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье. Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил", - заявил Турчинов.

Однако он отметил, что указанная инициатива пока не получила ответа.

"Пока такая наша инициатива не получила ответа. Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей", - сказал он.

Секретарь СНБО считает, что было бы логично, чтобы в Азовском море на помощь Украине появились корабли НАТО.

Напомним, сегодня разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) прибыл в Украину.