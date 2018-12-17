В ФРГ назвали условия для строительства "Северного потока-2"

Фото: Петер Альтмайер (kmu.gov.ua)

Одним из условий является сохранение транзита газа через Украину

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что прокладка газопровода "Северный поток-2" возможна, если при этом будут сохраняться "ключевые интересы Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Министр отнес к "ключевым интересам Украины" сохранение транзита газа через территорию Украины после 2019 года. Также он подчеркнул, что после агрессивных действий РФ около Керченской протоки, когда были захвачены украинские моряки, он не намерен уступать призывам США, Украины и членов Христианско-демократического союза отказаться от строительства "Северного потока-2".

Кроме этого, Альтмайер заявил, что агрессивные действия России с нападением на украинские корабли является "большой ошибкой", которая "не улучшила позицию РФ в иных вопросах".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США призвали Германию отказаться от "Северного потока-2". Представитель Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что Соединенные Штаты призывают Германию отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2" и прислушаться к опасениям соседей, "безопасность которых будет подорвана" этим трубопроводом.