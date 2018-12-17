ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В ФРГ назвали условия для строительства "Северного потока-2"

Новости » Политика    17.12.2018 - 00:38
В ФРГ назвали условия для строительства "Северного потока-2"
Фото: Петер Альтмайер (kmu.gov.ua)

Одним из условий является сохранение транзита газа через Украину

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что прокладка газопровода "Северный поток-2" возможна, если при этом будут сохраняться "ключевые интересы Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Министр отнес к "ключевым интересам Украины" сохранение транзита газа через территорию Украины после 2019 года. Также он подчеркнул, что после агрессивных действий РФ около Керченской протоки, когда были захвачены украинские моряки, он не намерен уступать призывам США, Украины и членов Христианско-демократического союза отказаться от строительства "Северного потока-2".

Кроме этого, Альтмайер заявил, что агрессивные действия России с нападением на украинские корабли является "большой ошибкой", которая "не улучшила позицию РФ в иных вопросах".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США призвали Германию отказаться от "Северного потока-2".  Представитель Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что Соединенные Штаты призывают Германию отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2" и прислушаться к опасениям соседей, "безопасность которых будет подорвана" этим трубопроводом.

Европарламент выступил за прекращение проекта "Северный поток-2" Госдеп назвал "Северный поток-2" и "Турецкий поток" политическим инструментом РФ
Новости Украины ГерманияСеверный поток-2
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь