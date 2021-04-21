Сенаторы Чехии призвали власти расторгнуть договор о дружеских отношениях с РФ

Сенаторы Чехии призвали правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с РФ и максимально сократить численность сотрудников посольства России в Праге. По мнению депутатов, взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице следует считать актом государственного терроризма.

Согласно резолюции Сената (верхней палаты парламента) страны, взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014, в причастности, к которым имеют отношение российские спецслужбы, характеризуются как "акт государственного терроризма против одного из государств - членов Евросоюза, а значит против всего ЕС".

Кроме того, в документе предлагается поднять этот вопрос в Совбезе ООН и НАТО. Правительству также рекомендовано использовать "все инструменты и возможности, которые Чешская Республика предоставляет членству в этих организациях".