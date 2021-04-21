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Сенаторы Чехии призвали власти расторгнуть договор о дружеских отношениях с РФ

Новина українською → Прага, Среда 21 апреля 2021 21:27
Сенаторы Чехии призвали власти расторгнуть договор о дружеских отношениях с РФ Фото: государственный флаг Чехии (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Сенаторы Чехии призвали правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с РФ и максимально сократить численность сотрудников посольства России в Праге. По мнению депутатов, взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице следует считать актом государственного терроризма.

Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Согласно резолюции Сената (верхней палаты парламента) страны, взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014, в причастности, к которым имеют отношение российские спецслужбы, характеризуются как "акт государственного терроризма против одного из государств - членов Евросоюза, а значит против всего ЕС".

Кроме того, в документе предлагается поднять этот вопрос в Совбезе ООН и НАТО. Правительству также рекомендовано использовать "все инструменты и возможности, которые Чешская Республика предоставляет членству в этих организациях".

Напомним, вице-премьер-министр и глава дипломатии Чехии Ян Гамачек заявил, что ответ России на высылку 18 российских дипломатов из посольства в Праге сильнее, чем ожидала республика. Особую обеспокоенность вызывает высылка заместителя чешского посла.

Как писало РБК-Украина, МИД России решил выслать из Москвы 20 чешских дипломатов.

Это решение последовало за высылкой из Праги 18 сотрудников российского посольства за шпионаж и причастность к диверсии на складе боеприпасов.

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