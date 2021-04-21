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МИД Чехии выдвинул требование России из-за высылки дипломатов

Новина українською → Прага, Среда 21 апреля 2021 20:53
МИД Чехии выдвинул требование России из-за высылки дипломатов Фото: Якуб Кулганек, министр иностранных дел Чехии (facebook.com/mzvcr)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что выразил протест российскому послу в Праге Александру Змеевскому в связи с высылкой 20 чешских дипломатов из Москвы.

Об этом сообщает телеканал СТ24.

В разговоре с послом Кулганек потребовал вернуть всех 20 высланных дипломатов. Иначе численность российского посольства сократится до аналогичного чешскому.

"Все высланные сотрудники посольства Чехии должны быть возвращены на свои места в Москве. Решение ожидаем до 12:00 четверга. Если оно не будет принято, то мы приступим к варианту приведения штатов обоих посольств в паритетное соответствие по численности сотрудников", - заявил министр иностранных дел Чехии.

По его словам, высылка 18 российских дипломатов была спланирована так, чтобы не поставить под угрозу работу посольства, но Россия ответила непропорционально.

Напомним, вице-премьер-министр и глава дипломатии Чехии Ян Гамачек заявил, что ответ России на высылку 18 российских дипломатов из посольства в Праге сильнее, чем ожидала республика. Особую обеспокоенность вызывает высылка заместителя чешского посла.

Как писало РБК-Украина, МИД России решил выслать из Москвы 20 чешских дипломатов.

Это решение последовало за высылкой из Праги 18 сотрудников российского посольства за шпионаж и причастность к диверсии на складе боеприпасов.

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