ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сенатори Чехії закликали владу розірвати договір про дружні стосунки з РФ

Новость на русском → Прага, Середа 21 квітня 2021 21:27
Сенатори Чехії закликали владу розірвати договір про дружні стосунки з РФ Фото: державний прапор Чехії (pixabay)
Автор: РБК-Україна

Сенатори Чехії закликали уряд країни розірвати договір про дружні відносини і співробітництво з РФ і максимально скоротити чисельність співробітників посольства Росії в Празі. На думку депутатів, вибухи на складах боєприпасів в селі Врбетіце слід вважати актом державного тероризму.

Про це повідомило інформаційне агентство ČTK.

Згідно з резолюцією Сенату (верхньої палати парламенту) країни, вибухи на складах боєприпасів в селі Врбетіце в 2014, в причетності, до яких мають відношення російські спецслужби, характеризуються як "акт державного тероризму проти одного з держав - членів Євросоюзу, а значить проти всього ЄС" .

Крім того, в документі пропонується підняти це питання в Раді Безпеки ООН і НАТО. Уряду також рекомендовано використовувати "всі інструменти і можливості, які Чеська Республіка надає членству в цих організаціях".

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр і глава дипломатії Чехії Ян Гамачек заявив, що відповідь Росії на висилку 18 російських дипломатів з посольства в Празі сильніше, ніж очікувала республіка. Особливе занепокоєння викликає висилка заступника чеського посла.

Як писало РБК-Україна, МЗС Росії вирішив вислати з Москви 20 чеських дипломатів.

Це рішення послідувало за висилкою з Праги 18 співробітників російського посольства за шпигунство і причетність до диверсії на складі боєприпасів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Чехия Вибух
NEWS
Валютні кредити українців перевели в гривню. Зеленський підписав закон
Валютні кредити українців перевели в гривню. Зеленський підписав закон
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"