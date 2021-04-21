Сенатори Чехії закликали владу розірвати договір про дружні стосунки з РФ
Сенатори Чехії закликали уряд країни розірвати договір про дружні відносини і співробітництво з РФ і максимально скоротити чисельність співробітників посольства Росії в Празі. На думку депутатів, вибухи на складах боєприпасів в селі Врбетіце слід вважати актом державного тероризму.
Про це повідомило інформаційне агентство ČTK.
Згідно з резолюцією Сенату (верхньої палати парламенту) країни, вибухи на складах боєприпасів в селі Врбетіце в 2014, в причетності, до яких мають відношення російські спецслужби, характеризуються як "акт державного тероризму проти одного з держав - членів Євросоюзу, а значить проти всього ЄС" .
Крім того, в документі пропонується підняти це питання в Раді Безпеки ООН і НАТО. Уряду також рекомендовано використовувати "всі інструменти і можливості, які Чеська Республіка надає членству в цих організаціях".
Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр і глава дипломатії Чехії Ян Гамачек заявив, що відповідь Росії на висилку 18 російських дипломатів з посольства в Празі сильніше, ніж очікувала республіка. Особливе занепокоєння викликає висилка заступника чеського посла.
Як писало РБК-Україна, МЗС Росії вирішив вислати з Москви 20 чеських дипломатів.
Це рішення послідувало за висилкою з Праги 18 співробітників російського посольства за шпигунство і причетність до диверсії на складі боєприпасів.