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Сенаторы призвали Трампа отменить приглашение Путина на саммит G20, - WP

03:22 26.09.2026 Сб
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Сенаторы призвали Трампа отменить приглашение Путина на саммит G20, - WP Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (Getty Images)
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В четверг 24 сентября группа из 14 сенаторов от обеих партий призвала президента США Дональда Трампа отменить приглашение диктатору РФ Владимиру Путину на саммит G20 в Майами в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Законодатели из комитетов по вооруженным силам и иностранным делам подчеркнули, что приглашение легитимизирует нападение РФ на Украину.

"Путин несет единоличную ответственность за развязывание Россией полномасштабной агрессивной войны против Украины. Разрешение ему участвовать в саммите G20 в США вызывает серьезные опасения по поводу легитимизации и нормализации деятельности правительства, которое продолжает ежедневно обстреливать гражданские объекты Украины", - написали сенаторы в письме.

Они отметили, что Путин, глава Минфина РФ Антон Силуанов и другие члены российский делегации находятся под санкциями США за участие в действиях, которые считаются угрозой нацбезопасности.

Законодатели поясняют, что у диктатора РФ может быть мало стимулов соглашаться на прекращение огня, если он не будет изолирован от международного сообщества.

WP добавило, что инициаторами обращения к Трампу выступили сенаторы Роджер Уикер (республиканец) и Джин Шахин (демократ), а также письмо подписали еще шесть других республиканцев и сенаторов.

Что предшествовало

Напомним, на днях госсекретарь Марко Рубио заявил, что США пригласили диктатора РФ Владимира Путина на саммит G20, который запланирован на 14-15 мая в Майами.

После этого спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует приглашение, добавив, что этот вопрос будет рассмотрен через дипломатические каналы.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский допустил, что предстоящий саммит G20 может стать площадкой для трехсторонней встречи Украины, США и России. Он подчеркнул, что Киев готов поддержать такой формат переговоров.

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