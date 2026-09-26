Сенаторы призвали Трампа отменить приглашение Путина на саммит G20, - WP

В четверг 24 сентября группа из 14 сенаторов от обеих партий призвала президента США Дональда Трампа отменить приглашение диктатору РФ Владимиру Путину на саммит G20 в Майами в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Законодатели из комитетов по вооруженным силам и иностранным делам подчеркнули, что приглашение легитимизирует нападение РФ на Украину.

"Путин несет единоличную ответственность за развязывание Россией полномасштабной агрессивной войны против Украины. Разрешение ему участвовать в саммите G20 в США вызывает серьезные опасения по поводу легитимизации и нормализации деятельности правительства, которое продолжает ежедневно обстреливать гражданские объекты Украины", - написали сенаторы в письме.

Они отметили, что Путин, глава Минфина РФ Антон Силуанов и другие члены российский делегации находятся под санкциями США за участие в действиях, которые считаются угрозой нацбезопасности.

Законодатели поясняют, что у диктатора РФ может быть мало стимулов соглашаться на прекращение огня, если он не будет изолирован от международного сообщества.

WP добавило, что инициаторами обращения к Трампу выступили сенаторы Роджер Уикер (республиканец) и Джин Шахин (демократ), а также письмо подписали еще шесть других республиканцев и сенаторов.