Сенатор США закликав Трампа перехоплювати російські нафтові танкери "тіньового флоту"

Провідний сенатор від Демократичної партії США Кріс Кунс закликав президента США Дональда Трампа застосувати практику перехоплення нафтових танкерів з Венесуели також до суден, що перевозять російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MS NOW .

За словами Кунса, адміністрація Трампа вже використовує збройні сили для перехоплення танкерів "тіньового флоту", які підтримують венесуельський режим.

Він наголосив, що ті ж самі інструменти слід застосувати до "флоту, який фінансує військову машину Росії, підтримує Іран і сприяє Північній Кореї".

Сенатор переконаний, що такий крок отримає підтримку Конгресу. На його думку, Трамп "отримав би двопартійну підтримку для більш жорстких дій проти Путіна та для обмеження фінансування його військової машини, що веде війну проти України".

Водночас Кунс розкритикував зовнішню політику президента Сполучених Штатів, нагадуючи, що Трамп перед виборами обіцяв "уникати дурних нових війн за кордоном", але фактично залучив США до конфлікту з одним із найпотужніших авторитарних режимів у Західній півкулі, маючи на увазі Венесуелу.

Сенатор додав, що Трамп має зосередитися на війні Росії проти України та інших напрямках зовнішньої політики, де він "не використав доступні інструменти".

Заяви Кунса пролунали на тлі спроб США вже втретє заарештувати нафтовий танкер у Карибському басейні.