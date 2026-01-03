Сенатор США призвал Трампа перехватывать российские нефтяные танкеры "теневого флота"
Ведущий сенатор от Демократической партии США Крис Кунс призвал президента США Дональда Трампа применить практику перехвата нефтяных танкеров из Венесуэлы также к судам, перевозящим российскую нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MS NOW.
По словам Кунса, администрация Трампа уже использует вооруженные силы для перехвата танкеров "теневого флота", которые поддерживают венесуэльский режим.
Он подчеркнул, что те же самые инструменты следует применить к "флоту, который финансирует военную машину России, поддерживает Иран и способствует Северной Корее".
Сенатор убежден, что такой шаг получит поддержку Конгресса. По его мнению, Трамп "получил бы двухпартийную поддержку для более жестких действий против Путина и для ограничения финансирования его военной машины, ведущей войну против Украины".
В то же время Кунс раскритиковал внешнюю политику президента Соединенных Штатов, напоминая, что Трамп перед выборами обещал "избегать глупых новых войн за рубежом", но фактически вовлек США в конфликт с одним из самых мощных авторитарных режимов в Западном полушарии, имея в виду Венесуэлу.
Сенатор добавил, что Трамп должен сосредоточиться на войне России против Украины и других направлениях внешней политики, где он "не использовал доступные инструменты".
Заявления Кунса прозвучали на фоне попыток США уже в третий раз арестовать нефтяной танкер в Карибском бассейне.
Трамп против Венесуэлы
Напомним, 1 января стало известно, что администрация Трампа занесла нефтяные компании и танкеры, связанные с Венесуэлой, в список судов, находящихся под санкциями.
Ранее, 16 декабря, президент США объявил полную блокаду нефтяных танкеров, находящихся под санкциями и входящих или выходящих из вод Венесуэлы.
За последние недели американские войска перехватили два танкера. Третий, преследуемый силами США, отступил от Венесуэлы и исчез в Атлантическом океане.
Также отметим, 29 декабря Трамп заявил, что США нанесли удар по объекту на территории Венесуэлы, поразив погрузочные доки. Как утверждается, их, предположительно, использовали суда для перевода наркотиков.
Стоит добавить, что Трамп уже давно угрожал расширить удары, включив в низ наземные объекты Венесуэлы.