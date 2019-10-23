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В США сорвали дачу показаний представительницы Пентагона по импичменту Трампа

Новости » Политика    23.10.2019 - 20:47
В США сорвали дачу показаний представительницы Пентагона по импичменту Трампа
Фото: Лора Купер (defense.gov)

В комнате для слушаний возникла потасовка и на место была вызвана полиция Капитолия

Конгрессмены-республиканцы в среду, 23 октября, сорвали выступление чиновницы Пентагона Лоры Купер, которая должна была дать показания трем комитетам Палаты представителей в деле об импичменте президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, республиканцы ворвались в комнату для слушаний, где Лора Купер должна была за закрытыми дверями дать показания в рамках проводимого демократами расследования.

По словам свидетелей, возникла потасовка и на место была вызвана полиция Капитолия, чтобы очистить комнату, и навести порядок.

Помощник одного из конгрессменов рассказал, что республиканцы принесли мобильные телефоны в комнату, хотя это строго запрещено.

"Они взволнованы. Они пытаются остановить это расследование. Они не хотят слышать сегодня показания от свидетеля Купера. Они знают, что будет предоставлено больше фактов, которые являются абсолютно убийственными для президента Соединенных Штатов", - заявил представитель Демократической партии Тед Лиу.

Представитель Демократической партии Стивен Линч, которому разрешено присутствовать на показаниях в качестве члена Комитета по надзору Палаты представителей, сообщил, что Купер сегодня не давала показаний.

Помощник Палаты представителей заявил, что судебное разбирательство, связанное с импичментом президента, было временно приостановлено.

До того, как конгрессмены попытались ворваться в зал заседаний, перед журналистами появились десятки республиканцев из Палаты представителей, некоторые из которых осудили процесс импичмента. Они жаловались на то, что показания берутся в частном порядке, а не на общественных слушаниях, и что Палата представителей не проводила голосования, официально уполномочивающего провести расследование.

"Это обман, и настало время его прекратить", - заявил конгрессмен-республиканец Марк Уокер.

Как известно, Трампу объявили о начале импичмента через телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

РБК-Украина сообщало, что временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе США. Он рассказал конгрессменам, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Зеленского о расследовании относительно компании Burisma.

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