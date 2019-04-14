Сенатор США предложил силой доставить гумпомощь в Венесуэлу

Сенатор Соединенных Штатов Америки Рик Скотт предложил американским властям серьезно изучить вопрос использования военной силы для доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Скотта, власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро ведут политику геноцида, не допуская поставки гуманитарной помощи в страну.

"У них (венесуэльцев - ред.) нет воды, продовольствия, лекарств.. Нам необходимо продолжать сосредотачивать внимание на санкциях, однако нам следует очень серьезно рассмотреть вопрос применения помощи военных, чтобы доставить гуманитарную помощь народу Венесуэлы", - заявил сенатор.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список четыре иностранные компании и девять их танкеров из-за связей с нефтяным сектором Венесуэлы.

Как ранее писало РБК-Украина, государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты не позволят России помочь сохранить власть в Венесуэле режиму Николаса Мадуро подобно режиму Башара Асада в Сирии.

До этого Помпео предупредил, что США готовы использовать "иные средства" для выдворения российских военных из Венесуэлы после того, как дипломатические попытки убедить РФ не нашли никакого отклика в Москвы.