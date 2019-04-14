Сенатор США запропонував силою доставити гумдопомогу в Венесуелу

Сенатор Сполучених Штатів Америки Рік Скотт запропонував американській владі серйозно вивчити питання використання військової сили для доставки гуманітарної допомоги у Венесуелу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Скотта, влада Венесуели на чолі з Ніколасом Мадуро веде політику геноциду, не допускаючи поставки гуманітарної допомоги в країну.

"У них (венесуельців - ред.) немає води, продовольства, ліків.. Нам необхідно продовжувати зосереджувати увагу на санкціях, однак нам слід дуже серйозно розглянути питання застосування допомоги військових, щоб доставити гуманітарну допомогу народу Венесуели", - заявив сенатор.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки внесли в санкційний список чотири іноземні компанії та дев'ять їх танкерів через зв'язки з нафтовим сектором Венесуели.

Як раніше писало РБК-Україна, державний секретар США Майкл Помпео заявив, що Сполучені Штати не дозволять Росії допомогти зберегти владу в Венесуелі режиму Ніколаса Мадуро подібно до режиму Башара Асада у Сирії.

До цього Помпео попередив, що США готові використовувати "інші засоби" для видворення російських військових з Венесуели після того, як дипломатичні спроби переконати РФ не знайшли жодного відгуку у Москви.