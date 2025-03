Сенатор, який підтримує Україну, відмовився від Tesla після перепалки з Маском

Сенатор відвідував Україну після того, як адміністрація Дональда Трампа зупинила обмін розвідданими. Келлі звинуватив адміністрацію Трампа у послабленні обороноздатності України. За його словами, рішення про обмеження доступу до розвідувальних даних суттєво вплинуло на здатність України захищатися від російських атак.

Після цього Ілон Маск назвав Келлі "зрадником" у соцмережі X (Twitter). Сенатор різко відповів голові Департаменту ефективності уряду США (DOGE).

"Зрадник? Ілон, якщо ти не розумієш, що захист свободи - це основоположний принцип, який робить Америку великою і забезпечує нашу безпеку, можливо, варто залишити це тим, хто це розуміє", - зазначив сенатор.

Келлі 14 березня в X (Twitter) опублікував відео і сказав, що востаннє їде на своїй Tesla на роботу.

I bought a Tesla because it was fast like a rocket ship. But now every time I drive it, I feel like a rolling billboard for a man dismantling our government and hurting people. So Tesla, you’re fired!



New ride coming soon. pic.twitter.com/N4Anmsi6cH