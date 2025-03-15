Сенатор, поддерживающий Украину, отказался от Tesla после перепалки с Маском

Американский сенатор-демократ Марк Келли отказался от своей Tesla. Это произошло после того, как Илон Маска назвал его "предателем" за визит в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Келли в X (Twitter).

Сенатор посещал Украину после того, как администрация Дональда Трампа остановила обмен разведданными. Келли обвинил администрацию Трампа в ослаблении обороноспособности Украины. По его словам, решение об ограничении доступа к разведывательным данным существенно повлияло на способность Украины защищаться от российских атак.

После этого Илон Маск назвал Келли "предателем" в соцсети X (Twitter). Сенатор резко ответил главе Департамента эффективности правительства США (DOGE).

"Предатель? Илон, если ты не понимаешь, что защита свободы - это основополагающий принцип, который делает Америку великой и обеспечивает нашу безопасность, возможно, стоит оставить это тем, кто это понимает", - отметил сенатор.

Келли 14 марта в X (Twitter) опубликовал видео и сказал, что в последний раз едет на своей Tesla на работу.

Я купил Tesla, потому что она была быстрой, как ракетный корабль. Но теперь каждый раз, когда я еду на ней, я чувствую себя как катящийся рекламный щит для человека, демонтирующего наше правительство и причиняющего боль людям. Так что Тесла, ты уволен!



Новая поездка скоро. pic.twitter.com/N4Anmsi6cH - Captain Mark Kelly (@CaptMarkKelly) 14 марта 2025 г.



"Когда я покупал эту вещь, я не думал, что это станет политической темой. Каждый раз, когда я сажусь в эту машину в течение последних 60 дней или около того, это напоминает мне о том, какой вред Илон Маск и Дональд Трамп наносят нашей стране", - сказал он.

Позже в интервью Bloomberg Келли назвал Tesla "рекламным щитом", демонстрирующим работу Маска на Трампа. Келли, который купил белый Chevy Tahoe на замену Tesla, сказал, что этот шаг был частично вдохновлен тем, что миллиардер возглавил Департамент DOGE, который подтолкнул ведомства к сокращению десятков тысяч работников.