Сенатор Грем пригрозив Угорщині та Словаччині наслідками через купівлю російської нафти
На Угорщину та Словаччину чекають серйозні наслідки, якщо вони продовжать купувати російську нафту.
Як повідомляє РБК-Україна, про це сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем написав у соцмережі Х.
Грем зазначив, що підтримує вимогу президента США Дональда Трампа до європейських партнерів припинити закупівлю російської нафти.
Він нагадав, що більшість країн ЄС уже суттєво скоротили імпорт нафти та газу з Росії, однак ситуація поки що залишається проблемною з боку Угорщини та Словаччини.
"Коли справа доходить до купівлі російської нафти, то зараз практично все залежить від Угорщини та Словаччини. Я сподіваюся й очікую, що вони незабаром візьмуть на себе зобов'язання допомогти нам припинити це кровопролиття. Якщо ні, то наслідки мають бути й вони будуть", - наголосив сенатор.
Вимоги Трампа
Нагадаємо, раніше західні ЗМІ з посиланням на власні джерела писали, що президент США Дональд Трамп зажадав від Європи повністю припинити імпорт російської нафти та газу.
Пізніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що американський лідер дуже незадоволений тим, що деякі країни Європи продовжують купувати в Росії нафту. Йдеться про Угорщину та Словаччину.
Сьогодні стало відомо, що ЄС відтермінував представлення 19-го пакету санкцій проти Росії, що пов'язують з тиском Трампа на Словаччину та Угорщину щодо відмови від енергоносіїв РФ.
ЗМІ також зазначають, що Трамп може припинити імпорт російських енергоносіїв в ЄС, зателефонувавши прем'єр-міністрам Словаччини та Угорщини - Роберту Фіцо та Віктору Орбану.