Сенатор Грэм пригрозил Венгрии и Словакии последствиями из-за покупки российской нефти

Вторник 16 сентября 2025 15:31
UA EN RU
Сенатор Грэм пригрозил Венгрии и Словакии последствиями из-за покупки российской нефти Фото: сенатор США Линдси Грэм (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Венгрию и Словакию ждут серьезные последствия, если они продолжат покупать российскую нефть.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм написал в соцсети Х.

Грэм отметил, что поддерживает требование президента США Дональда Трампа к европейским партнерам прекратить закупку российской нефти.

Он напомнил, что большинство стран ЕС уже существенно сократили импорт нефти и газа из России, однако ситуация пока остается проблемной со стороны Венгрии и Словакии.

"Когда дело доходит до покупки российской нефти, то сейчас практически все зависит от Венгрии и Словакии. Я надеюсь и ожидаю, что они вскоре возьмут на себя обязательства помочь нам прекратить это кровопролитие. Если нет, то последствия должны быть и они будут", - подчеркнул сенатор.

Требования Трампа

Напомним, ранее западные СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что президент США Дональд Трамп потребовал от Европы полностью прекратить импорт российской нефти и газа.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отметил, что американский лидер очень недоволен тем, что некоторые страны Европы продолжают покупать у России нефть. Речь идет о Венгрии и Словакии.

Сегодня стало известно, что ЕС отсрочил представление 19-го пакета санкций против России, что связывают с давлением Трампа на Словакию и Венгрию относительно отказа от энергоносителей РФ.

СМИ также отмечают, что Трамп может прекратить импорт российских энергоносителей в ЕС, позвонив премьер-министрам Словакии и Венгрии - Роберту Фицо и Виктору Орбану.

