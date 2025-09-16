Сенатор Грэм пригрозил Венгрии и Словакии последствиями из-за покупки российской нефти
Венгрию и Словакию ждут серьезные последствия, если они продолжат покупать российскую нефть.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм написал в соцсети Х.
Грэм отметил, что поддерживает требование президента США Дональда Трампа к европейским партнерам прекратить закупку российской нефти.
Он напомнил, что большинство стран ЕС уже существенно сократили импорт нефти и газа из России, однако ситуация пока остается проблемной со стороны Венгрии и Словакии.
"Когда дело доходит до покупки российской нефти, то сейчас практически все зависит от Венгрии и Словакии. Я надеюсь и ожидаю, что они вскоре возьмут на себя обязательства помочь нам прекратить это кровопролитие. Если нет, то последствия должны быть и они будут", - подчеркнул сенатор.
Требования Трампа
Напомним, ранее западные СМИ со ссылкой на собственные источники писали, что президент США Дональд Трамп потребовал от Европы полностью прекратить импорт российской нефти и газа.
Позже президент Украины Владимир Зеленский отметил, что американский лидер очень недоволен тем, что некоторые страны Европы продолжают покупать у России нефть. Речь идет о Венгрии и Словакии.
Сегодня стало известно, что ЕС отсрочил представление 19-го пакета санкций против России, что связывают с давлением Трампа на Словакию и Венгрию относительно отказа от энергоносителей РФ.
СМИ также отмечают, что Трамп может прекратить импорт российских энергоносителей в ЕС, позвонив премьер-министрам Словакии и Венгрии - Роберту Фицо и Виктору Орбану.