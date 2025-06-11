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Сенатор Грем підтримав пропозицію ЄС щодо 18-го пакету санкцій проти Росії

Середа 11 червня 2025 13:46
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Сенатор Грем підтримав пропозицію ЄС щодо 18-го пакету санкцій проти Росії Фото: Ліндсі Грем, сенатор Сполучених Штатів Америки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Пропозиція Європейської комісії щодо 18-го пакета санкцій, які включатимуть обмеження проти китайських компаній та зниження межі ціни на російську нафту здатні вдарити по "гаманцю" диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт сенатора Ліндсі Грема.

"Я дуже радий, що наші європейські партнери - через Європейську комісію - запроваджують новий раунд санкцій проти Росії за її варварське вторгнення в Україну", - заявив Грем.

Він додав, що новий раунд відрізняється від попередніх тим, що нові санкції будуть спрямовані проти компаній Китаю. Якби Китай та Індія не купували 70% російської нафти - військова машина Путіна зупинилась би.

За словами Грема, також важливими є санкції проти "Північного потоку-1" й "Північного потоку-2". У тому ж числі по "гаманцю" здатне вдарити зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів.

"Хороша робота нашим європейським союзникам", - заявив сенатор.

Санкції проти Росії

Після початку повномасштабної війни Захід почав активно запроваджувати масштабні санкції проти Росії. Під санкційні обмеження потрапили фінансова, енергетична, військова та технологічні сфери. Їхня мета - вдарити по економічних можливостях країни-терориста.

20 травня Європейський союз запровадив 17-й пакет санкцій проти Росії. Вчора ж, 10 червня, Єврокомісія запропонувала ввести 18-й пакет.

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