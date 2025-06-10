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Нова стеля цін на нафту і не тільки. ЄК представила 18-й пакет санкцій проти Росії

Вівторок 10 червня 2025 21:26
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Нова стеля цін на нафту і не тільки. ЄК представила 18-й пакет санкцій проти Росії Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Єврокомісія запропонувала запровадити 18-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, він передбачає зниження стелі цін на російську нафту.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Мета Росії - не мир, а нав'язування правила сили... Сила - єдина мова, яку Росія розуміє", - зазначила глава ЄК.

Єврокомісія в рамках нового пакета пропонує додати до санкційного списку ще 22 російських банки і розширити обмеження щодо них, вийшовши за рамки виключення з SWIFT, і ввівши повну заборону на транзакції.

ЄК також пропонує розширити сферу дії санкцій на банки з третіх країн і зарахувати до списку Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), а також його дочірні компанії та ширшу мережу.

Комісія також запропонувала знизити цінову стелю "Великої сімки" (G7) на російську сиру нафту з 60 до 45 доларів за барель, щоб скоротити доходи Росії від енергоносіїв.

Фон дер Ляєн заявила, що цінову стелю на нафту обговорюватимуть на зустрічі лідерів G7 у Канаді наступного тижня.

"Я припускаю, що ми зробимо це разом, як G7. Ми почали це як G7, це було успішним заходом G7, і я хочу продовжити цей захід як G7", - додала вона.

Також, за її словами, пропонується заборонити імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської нафти.

"Таким чином, ми хочемо запобігти потраплянню частини російської сирої нафти на ринок ЄС через чорний хід", - зазначила глава ЄК.

Пропозиція України

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав G7 знизити стелю цін на російську нафту з 60 доларів до 30 доларів за барель.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначав, що такі заходи "обвалять" можливість Росії фінансувати війну проти України.

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