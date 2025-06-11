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Сенатор Грэм поддержал предложение ЕС по 18-му пакету санкций против России

Среда 11 июня 2025 13:46
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Сенатор Грэм поддержал предложение ЕС по 18-му пакету санкций против России Фото: Линдси Грэм, сенатор Соединенных Штатов Америки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Предложение Европейской комиссии по 18-му пакету санкций, которые будут включать ограничения против китайских компаний и снижение предела цены на российскую нефть способны ударить по "кошельку" диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт сенатора Линдси Грэма.

"Я очень рад, что наши европейские партнеры - через Европейскую комиссию - вводят новый раунд санкций против России за ее варварское вторжение в Украину", - заявил Грэм.

Он добавил, что новый раунд отличается от предыдущих тем, что новые санкции будут направлены против компаний Китая. Если бы Китай и Индия не покупали 70% российской нефти - военная машина Путина остановилась бы.

По словам Грэма, также важны санкции против "Северного потока-1" и "Северного потока-2". В том же числе по "кошельку" способно ударить снижение верхней границы цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов.

"Хорошая работа нашим европейским союзникам", - заявил сенатор.

Санкции против России

После начала полномасштабной войны Запад начал активно вводить масштабные санкции против России. Под санкционные ограничения попали финансовая, энергетическая, военная и технологические сферы. Их цель - ударить по экономическим возможностям страны-террориста.

20 мая Европейский союз ввел 17-й пакет санкций против России. Вчера же, 10 июня, Еврокомиссия предложила ввести 18-й пакет.

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