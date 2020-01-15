ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Палата представителей США передала дело об импичменте Трампа в Сенат

Новости » В мире     15.01.2020 - 20:52
Палата представителей США передала дело об импичменте Трампа в Сенат
Фото: Нэнси Пелоси (flickr.com gageskidmore)

В Сенате процесс рассмотрения дела должен начаться на следующей неделе

Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат. Об этом сообщает CNN.

Также Палата представителей утвердила состав обвинителей, которые будут представлять интересы демократов в судебном процессе по делу об импичменте в Сенате. В него вошли Адам Шифф, Джерри Надлер, Хакима Джефриса, Сильвию Гарсиа, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Джейсона Кроу.

Соответствующее решение поддержали 228 членов Палаты, 193 выступили "против".

Сообщается, что команда обвинителей сегодня должны передать материалы дела в Сенат.

"Мы ожидаем, что процесс в Сенате начнется на следующей неделе", - заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Напомним, 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Трампа обвинили в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса США.

Также РБК-Украина писало, что Сенат Конгресса США планирует 21 января начать судебный процесс относительно процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

В США опубликовали переписку партнера Джулиани с Луценко, Аваковым и Бакановым Импичмент Трампа: в США обнародовали новые доказательства
Новости Украины Дональд Трампимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь