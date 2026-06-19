У Сенаті США пропонують купувати Україні зброю за російські гроші

Наразі чинний закон REPO дозволяє конфіскувати заморожені активи Центробанку РФ під юрисдикцією США, але використовувати їх можна лише на відбудову, гуманітарну допомогу та компенсаційні фонди.

Законопроєкт SABER знімає це обмеження і дозволяє спрямовувати кошти безпосередньо на закупівлю військового обладнання для України.

Хто стоїть за законопроєктом

Ініціативу підтримали три демократи і три республіканці: Тім Кейн, Кріс Кунс, Шелдон Вайтхаус, Джон Корнін, Роджер Вікер та Чак Грасслі.

"Закон про REPO заклав важливу основу для вилучення та перепрофілювання мільярдів доларів заморожених російських активів. Розширюючи дозволене використання коштів для поповнення арсеналу України, це законодавство змусить Путіна оплатити рахунки за озброєння України", – заявив Корнін.

"Ця підтримка України не коштує американським платникам податків", – підкреслив Грасслі.

Аргументи авторів

Кейн наголосив, що "міжнародна спільнота повинна продовжувати робити все можливе, щоб забезпечити Україні все необхідне для успіху на полі бою та відбудови своєї країни".

Кунс заявив, що законопроєкт "відкриває нові шляхи для підтримки, щоб ми могли гарантувати нашу та Україну безпеку".

Вайтхаус додав, що "сотні мільярдів доларів заморожених російських коштів слід використати з користю для відбиття російських загарбників та підтримки хоробрих українців, які борються за свободу".

Вікер підкреслив, що "українці повинні мати всі доступні засоби для самозахисту".