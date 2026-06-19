В Сенате США предлагают закупать для Украины оружие на российские деньги

Двухпартийная группа из шести сенаторов внесла законопроект SABER. Он расширит разрешенное использование конфискованных российских суверенных активов - в частности, позволит приобретать на них оружие для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление на сайте сенатора Тима Кейна.
В настоящее время действующий закон REPO разрешает конфисковывать замороженные активы Центрального банка РФ, находящиеся под юрисдикцией США, но использовать их можно только на восстановление, гуманитарную помощь и компенсационные фонды.
Законопроект SABER снимает это ограничение и позволяет направлять средства непосредственно на закупку военного оборудования для Украины.
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Инициативу поддержали три демократа и три республиканца: Тим Кейн, Крис Кунс, Шелдон Уайтхаус, Джон Корнин, Роджер Викер и Чак Грасси.
"Закон о REPO заложил важную основу для изъятия и перепрофилирования миллиардов долларов замороженных российских активов. Расширяя допустимые направления использования средств для пополнения арсенала Украины, это законодательство заставит Путина оплатить счета за вооружение Украины", - заявил Корнин.
"Эта поддержка Украины не обходится американским налогоплательщикам ни в копейку", - подчеркнул Грасси.
Кейн подчеркнул, что "международное сообщество должно продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить Украине все необходимое для успеха на поле боя и восстановления своей страны".
Кунс заявил, что законопроект "открывает новые пути для поддержки, чтобы мы могли гарантировать нашу и украинскую безопасность".
Уайтхаус добавил, что "сотни миллиардов долларов замороженных российских средств следует использовать с пользой для отражения российских захватчиков и поддержки храбрых украинцев, борющихся за свободу".
Викер подчеркнул, что "украинцы должны иметь все доступные средства для самозащиты".
Напомним, после начала полномасштабного вторжения в 2022 году западные страны заморозили около 300 млрд долларов активов Центробанка РФ. Основная часть средств хранится в бельгийской компании Euroclear, остальные - в США, Японии и других странах G7.
ЕС уже использует доходы от этих активов, в частности для закупки оружия. Еврокомиссия планирует направить их на "репарационный кредит" для Украины в размере 140 млрд евро, большую часть которого потратят именно на оборону.
В США Сенат ранее предлагал перечислять Украине конфискованные средства каждые 90 дней.