В Сенате США предлагают закупать для Украины оружие на российские деньги

В настоящее время действующий закон REPO разрешает конфисковывать замороженные активы Центрального банка РФ, находящиеся под юрисдикцией США, но использовать их можно только на восстановление, гуманитарную помощь и компенсационные фонды.

Законопроект SABER снимает это ограничение и позволяет направлять средства непосредственно на закупку военного оборудования для Украины.

Кто стоит за законопроектом

Инициативу поддержали три демократа и три республиканца: Тим Кейн, Крис Кунс, Шелдон Уайтхаус, Джон Корнин, Роджер Викер и Чак Грасси.

"Закон о REPO заложил важную основу для изъятия и перепрофилирования миллиардов долларов замороженных российских активов. Расширяя допустимые направления использования средств для пополнения арсенала Украины, это законодательство заставит Путина оплатить счета за вооружение Украины", - заявил Корнин.

"Эта поддержка Украины не обходится американским налогоплательщикам ни в копейку", - подчеркнул Грасси.

Аргументы авторов

Кейн подчеркнул, что "международное сообщество должно продолжать делать все возможное, чтобы обеспечить Украине все необходимое для успеха на поле боя и восстановления своей страны".

Кунс заявил, что законопроект "открывает новые пути для поддержки, чтобы мы могли гарантировать нашу и украинскую безопасность".

Уайтхаус добавил, что "сотни миллиардов долларов замороженных российских средств следует использовать с пользой для отражения российских захватчиков и поддержки храбрых украинцев, борющихся за свободу".

Викер подчеркнул, что "украинцы должны иметь все доступные средства для самозащиты".