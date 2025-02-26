Рахунок на мільярди. Що Захід робить із замороженими грошима РФ і чи отримає їх Україна

Питання передачі Україні заморожених активів РФ уже кілька років залишається невирішеним. Понад 300 млрд доларів в іноземних юрисдикціях було заблоковано після повномасштабного вторгнення росіян у лютому 2022 року.

Скільки російських грошей заморожено в США і ЄС і чому вони досі не передані Україні, - в матеріалі РБК-Україна .

На момент початку "великої війни" загальна сума суверенних активів РФ у ЄС, США, Великій Британії, Японії, Канаді, Австралії, Сінгапурі та Швейцарії перевищувала 370 млрд доларів.

Графіка РБК-Україна

Більшість активів перебували у формі бондів, облігацій та інших фінансових інструментів. Також були рахунки в іноземних валютах: євро, доларах США, британських фунтах тощо.

Суми та відсотки - що вже отримує Україна

Офіційні дані про розмір активів закриті. Неофіційно називаються суми близько 300 млрд доларів. У Брюсселі на рахунках одного з найбільших депозитаріїв цінних паперів - Euroclear - знаходиться 180 млрд євро (близько 190 млрд доларів). У США - близько 8 млрд доларів, в Канаді - 3,5 млрд доларів.

За даними заступника голови Офісу президента Ірини Мудрої, Україна може претендувати на 280 млрд доларів російських активів, заморожених у різних країнах світу.

Питання про передачу цих грошей Україні обговорювалося досить активно ще з 2022 року. Але через особливості законодавчих норм у різних країнах у жодній з них позитивного рішення ухвалено не було.

Як альтернативу було знайдено варіант допомоги Україні за рахунок відсотків від заморожених коштів. Щорічно активи приносять певні доходи. Тільки в у Euroclear за 2022-2023 роки було акумульовано 5,2 млрд євро таких доходів, 4,4 млрд - це доходи за 2023 рік, 825 млн євро - за 2022 рік.

У жовтні 2023 року країни G7 ухвалили рішення виділити Україні кредит у розмірі 50 млрд доларів, забезпеченого прибутком від заморожених активів РФ. Кошти передаватимуть Україні до 2027 року включно.

США і ЄС заявили, що нададуть по 20 млрд доларів, Канада - 3,5 млрд доларів, Великобританія і Японія - по 3 млрд доларів.

Але на сьогодні Україна отримала від доходів із заморожених активів РФ тільки 4 млрд доларів. З яких від США - 1 млрд у грудні 2024 року і від ЄС 3 млрд - у січні 2025 року. Наступні транші очікуються в березні. ЄС планує виділити 3,5 млрд доларів, щодо США сума поки невідома.

Володимир Зеленський заявив, що доходи від заморожених російських активів будуть спрямовані на виробництво української зброї.

Заморожені активи РФ поки залишатимуться недоторканими

У Франції вважають, що зараз немає можливості передавати заморожені російські активи Україні. Президент Еммануель Макрон днями на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні заявив, що передача активів РФ Україні неможлива, оскільки це суперечить міжнародному праву.

"Ми вже використовуємо доходи від заморожених активів для забезпечення позик, узгоджених на G7. У нас є 230 мільярдів заморожених активів у Європі, російських активів, але це не як застава кредиту, тому що це не наша власність. Тому вони заморожені", - заявив Макрон.

За його словами, питання заморожених активів РФ має стати частиною переговорів щодо врегулювання війни.

Але в ЄС погляди розділилися. Країни Балтії, а також Північної Європи вважають, що кошти необхідно негайно передати Україні. Цю позицію також підтримують:

Польща;

Чехія;

головний дипломат ЄС Кая Каллас.

Серед країн, які виступають проти передачі активів Україні:

Франція;

Німеччина;

Італія;

Іспанія;

президент Єврокомісії.

Ті, хто виступають проти, побоюються, що конфіскація активів може налякати міжнародних інвесторів, а також позбавити ЄС найбільшої переваги в мирних переговорах.

Тим часом Володимир Зеленський наполягає на передачі активів РФ Україні. "Заморожені російські активи - це наші гроші. Саме наші гроші, а не наші з партнерами", - заявив він днями. Президент України запропонував використати частину коштів із цих активів для наповнення фонду на 500 мільярдів доларів, який мав стати частиною угоди, що передбачає передачу частини мінеральних ресурсів країни на користь Вашингтона.

На тлі переговорів зі США з'явилася інформація, що Володимир Путін нібито не проти розлучитися з частиною заморожених активів, але за умови, якщо вони підуть на відновлення окупованих територій України.

Таким чином, можна констатувати, що остаточного рішення про долю понад 300 млрд доларів російських грошей поки що не знайдено. Найімовірніше, активи залишатимуться на рахунках депозитаріїв і генеруватимуть доходи, які в перспективі можуть бути в тому чи іншому вигляді передані Україні.