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У Сенаті США пропонують купувати Україні зброю за російські гроші

17:02 19.06.2026 Пт
2 хв
Законопроєкт підтримали і демократи, і республіканці
aimg Валерія Абабіна
У Сенаті США пропонують купувати Україні зброю за російські гроші Фото: У США запропонували купувати Україні зброю за російські активи (Getty Images)
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Двопартійна група з шести сенаторів внесла законопроєкт SABER. Він розширить дозволене використання конфіскованих російських суверенних активів – зокрема дозволить купувати за них зброю для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву на сайті сенатора Тіма Кейна.

Наразі чинний закон REPO дозволяє конфіскувати заморожені активи Центробанку РФ під юрисдикцією США, але використовувати їх можна лише на відбудову, гуманітарну допомогу та компенсаційні фонди.

Законопроєкт SABER знімає це обмеження і дозволяє спрямовувати кошти безпосередньо на закупівлю військового обладнання для України.

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Хто стоїть за законопроєктом

Ініціативу підтримали три демократи і три республіканці: Тім Кейн, Кріс Кунс, Шелдон Вайтхаус, Джон Корнін, Роджер Вікер та Чак Грасслі.

"Закон про REPO заклав важливу основу для вилучення та перепрофілювання мільярдів доларів заморожених російських активів. Розширюючи дозволене використання коштів для поповнення арсеналу України, це законодавство змусить Путіна оплатити рахунки за озброєння України", – заявив Корнін.

"Ця підтримка України не коштує американським платникам податків", – підкреслив Грасслі.

Аргументи авторів

Кейн наголосив, що "міжнародна спільнота повинна продовжувати робити все можливе, щоб забезпечити Україні все необхідне для успіху на полі бою та відбудови своєї країни".

Кунс заявив, що законопроєкт "відкриває нові шляхи для підтримки, щоб ми могли гарантувати нашу та Україну безпеку".

Вайтхаус додав, що "сотні мільярдів доларів заморожених російських коштів слід використати з користю для відбиття російських загарбників та підтримки хоробрих українців, які борються за свободу".

Вікер підкреслив, що "українці повинні мати всі доступні засоби для самозахисту".

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році західні країни заморозили близько 300 млрд доларів активів Центробанку РФ. Основна частина коштів зберігається в бельгійському Euroclear, решта – в США, Японії та інших країнах G7.

ЄС уже використовує прибутки від цих активів, зокрема для закупівлі зброї. Єврокомісія планує спрямувати їх на "репараційний кредит" для України на 140 млрд євро, більшу частину якого витратять саме на оборону.

У США Сенат раніше пропонував переказувати Україні конфісковані кошти кожні 90 днів.

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