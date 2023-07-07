У Сенаті США працюють над резолюцією, яка закличе прийняти Україну в НАТО

"Я працюватиму з республіканцями і демократами в Сенаті, щоб ухвалити резолюцію, яка закликає прийняти Україну в НАТО", - йдеться у заяві.

За його словами, найкращий спосіб запобігти майбутнім війнам і сприяти миру - це створити гарантії безпеки, які змусять агресивні країни двічі подумати, перш ніж починати війну.

"Членство України в НАТО життєво важливе для майбутньої безпеки Європи та світу. Я вважаю, що переважна більшість сенаторів підтримує цю пропозицію", - додав Грем.

Вступ України в НАТО

На саміті Альянсу, який пройде 11-12 липня у Литві, Україна хоче отримати сигнал про підтримку вступу до НАТО після закінчення війни. Президент України Володимир Зеленський вважає, що країна має всі підстави для цього.

Крім того, Україна хоче отримати гарантії безпеки від країн-членів НАТО.

Зеленський заявляв, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Країна хоче отримати гарантії на період, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

Речниця Білого Дому Карін Жан-П’єр зазначила, що Україні слід впровадити реформи, щоб відповідати стандартам країн-членів НАТО, перед тим як доєднатися до Альянсу.