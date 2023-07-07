В Сенате США работают над резолюцией, которая призовет принять Украину в НАТО

"Я буду работать с республиканцами и демократами в Сенате, чтобы принять резолюцию, призывающую принять Украину в НАТО", - говорится в заявлении.

По его словам, лучший способ предотвратить будущие войны и способствовать миру - это создать гарантии безопасности, которые заставят агрессивные страны дважды подумать, прежде чем начинать войну.

"Членство Украины в НАТО жизненно важно для будущей безопасности Европы и мира. Я считаю, что подавляющее большинство сенаторов поддерживает это предложение", - добавил Грэм.

Вступление Украины в НАТО

На саммите Альянса, который пройдет 11-12 июля в Литве, Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления в НАТО после окончания войны. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

Кроме того, Украина хочет получить гарантию безопасности от стран-членов НАТО.

Зеленский заявлял, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить гарантии на период, пока она не станет полноправным членом Североатлантического союза.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Украине следует внедрить реформы, чтобы соответствовать стандартам стран-членов НАТО, прежде чем присоединиться к Альянсу.