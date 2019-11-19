У Сенаті США заявили, що не підтримають імпічмент Трампа

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Республіканці дадуть достатньо голосів, щоб відхилити імпічмент

Сенат США не підтримає імпічмент президента Америки Дональда Трампа. Про це заявив лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл, передає Reuters.

За його словами, палата, очолювана республіканцями, подасть достатньо голосів, щоб відхилити рішення про оголошення імпічменту Дональда Трампа.

"Для мене немислимо, що буде 67 голосів, щоб усунути президента від посади", - заявив Макконнелл.

Нагадаємо, на даний момент триває розслідування у Конгресі США, очолюване демократами Палати представників. У випадку, якщо Конгрес проголосує за оголошення імпічменту Трампа, дане питання буде винесено на розгляд Сенату.

Також РБК-Україна писало, що в Конгресі США планують завершити розслідування процедури імпічменту президента Дональда Трампа до Різдва, 25 грудня. З початку 2020 року Конгрес хоче передати розгляд імпічменту Трампа в Сенат.

зокрема, з 13 листопада в Конгресі розпочався другий етап розслідування, який передбачає відкриті слухання. Публічні покази вже дали Вільям Тейлор, Джордж Кент, Марі Йованович, Олександр Віндман, Дженніфер Вільямс, Курт Волкер і Тому Моррісон.