ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Данилюк предлагал сотруднику нацбезопасности США должность министра обороны Украины

Новости » Политика     19.11.2019 - 19:59
Данилюк предлагал сотруднику нацбезопасности США должность министра обороны Украины
Фото: Александр Виндман (facebook com judy rinkley)

По словам Видмана, он трижды получал предложение стать министром обороны Украины

Сотрудник Совета национальной безопасности Александр Виндман в ходе открытых слушаний в Конгрессе США заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Один из членов Комитета по разведке Палаты представителей спросил у Видмана не предлагали ли ему стать министром обороны Украины. На что сотрудник нацбезопасности сообщил, что трижды получал такое предложение от бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Данилюка.

"Каждый раз я отмахивался и сообщал об этом своему руководству, а также органам контрразведки", - сообщил он.

Также Виндман назвал такое предложение "большой честью", однако заявил, что является американцем и сразу отказался от этих предложений.

Он также добавил, что на встрече, когда Данилюк озвучил это предложение, присутствовали двое сотрудников посольства США в Украине - Девид Хомс и чиновник по фамилии Кигбин. Кроме того, сотрудник Совета национальной безопасности США похвалил английский язык Данилюка, назвав его "безупречным".

Напомним, 19 ноября в Палате представителей Конгресса США начались публичные слушания четырех ключевых свидетелей по делу об импичменте президента Дональда Трампа. В Конгрессе дают показания Александр Виндман, Дженнифер Уильямс, Курт Волкер и Том Моррисон.

На публичных слушаниях в Конгрессе США назвали разговор Трампа и Зеленского неправильным В США начались публичные слушания ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа
Новости Украины Конгресс СШАДональд Трампимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь