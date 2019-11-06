В США назвали дату первых открытых слушаний по делу об импичменте Трампа

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Во время первых открытых слушаний показания дадут Уильям Тейлор, Джордж Кент и Мари Йованович

Первые открытые слушания в рамках расследования импичмента президента США Дональда Трампа пройдут в Конгрессе на следующей неделе, 13 ноября. Об этом сообщил председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф в Twitter.

Сообщается, что слушания пройдут в спецкомитете по разведке. В рамках открытых слушаний показания дадут временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент, а также экс-посол Америки в Киеве Мари Йованович.

"На следующей неделе спецкомитет по разведке Палаты представителей проведет первые открытые слушания в рамках расследования по импичменту. В среду, 13 ноября 2019 года, мы заслушаем Уильяма Тейлора и Джорджа Кента. В пятницу, 15 ноября 2019 года, мы заслушаем Мари Йованович", - написал Шифф.

Напомним, Палата представителей США 31 октября одобрила резолюцию в поддержку импичмента Трампа, которая предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент для участия в дальнейших этапах процесса.

Также РБК-Украина сообщало, что согласно опубликованной стенограмме показаний посла США в Европейском союзе Гордона Сондленда, в показания были внесены изменения. Согласно изменений, Сондленд признал, что знал о задержке выплат военной помощи Украине в качестве рычага давления для возобновления украинскими властями расследования в отношении Хантера Байдена.