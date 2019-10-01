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В Сенате пообещали поставить вопрос об импичменте Трампа на голосование

Новости » Политика    01.10.2019 - 09:20
В Сенате пообещали поставить вопрос об импичменте Трампа на голосование
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Если Палата представителей одобрит импичмент, его примут к рассмотрению

Если Палата представителей объявит импичмент президенту Дональду Трампу, у Сената не будет другого выбора, чем рассмотреть этот вопрос. Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл в интервью каналу CNBC.

Как отметил Макконнелл, его обязывают так поступить правила Сената.

"У меня не будет иного выбора, кроме как принять их к рассмотрению", – отметил он.

Согласно правилам процедуры импичмента, если Палата представителей объявит импичмент президенту, дальше дело отправляют на рассмотрение Сената.

Напомним, начало процедуры импичмента Трампа объявили в Конгрессе США. Президент США, в свою очередь, заявил, что не воспринимает всерьез угрозы со стороны Конгресса.

Как известно, разговор между президентами Украины и США стал причиной объявления процедуры импичмента Дональду Трампу. Президента США обвиняли в давлении на Зеленского, требуя возобновить расследование против сына Джо Байдена.

РБК-Украина писало, что члены Комитета Палаты представителей Конгресса США по разведке договорились заслушать обличителя, жалоба которого послужила основанием для расследования в деле импичмента Трампа, пообещав защитить его.

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Новости Украины Дональд ТрампВладимир Зеленскийимпичмент
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