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В Сенате США снова предложили объявить Россию спонсором терроризма

Фото: в Сенате США предложили признать РФ страной-спонсором терроризма (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм внесли на рассмотрение Сената США очередной законопроект о признании России страной-спонсором терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Сенатор Блюменталь заявил, что "необходимость в этой мере сейчас как никогда актуальна", сославшись на убийства мирных украинцев и иные проявления жестокости, сопровождающие российское вторжение в Украину.

Сенатор Грэм, другой соавтор законопроекта, подчеркнул, что включение России в список государств-спонсоров терроризма послужит убедительным свидетельством американской поддержки как Киеву, так и другим союзникам США, и одновременно позволит вводить против России жесткие санкции.

В частности, в случае принятия этого законопроекта против России можно будет подавать иски в судах США за действия Москвы в Украине.

Пока неясно, когда законопроект будет вынесен на голосование.

Напомним, ранее украинские власти активизировали призыв к мировому сообществу признать Россию страной-спонсором терроризма.

Добавим, что в Сенате США одобрили резолюцию о признании России спонсором терроризма. Данный статус повлечет за собой дополнительные жесткие санкции.

Ранее Госдеп США неофициально проинформировал Конгресс, что у него есть опасения по поводу негативных последствий возможного включения России в список спонсоров терроризма.

Позже президент США Джо Байден выступил против признания России страной-спонсором терроризма.

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Конгресс США