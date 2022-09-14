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У Сенаті США знову запропонували оголосити Росію спонсором тероризму

Фото: у Сенате США запропонували визнати РФ країною-спонсором тероризму (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Демократ Річард Блюменталь і республіканець Ліндсі Грем внесли на розгляд Сенату США черговий законопроєкт про визнання Росії країною-спонсором тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Сенатор Блюменталь заявив, що "необхідність в цій мірі зараз як ніколи актуальна", пославшись на вбивства мирних українців та інші прояви жорстокості, що супроводжують російське вторгнення в Україну.

Сенатор Грем, інший співавтор законопроєкт, підкреслив, що включення Росії в список держав-спонсорів тероризму послужить переконливим свідченням американської підтримки як Києву, так і іншим союзникам США, і одночасно дозволить вводити проти Росії жорсткі санкції.

Зокрема, у разі прийняття цього законопроєкт проти Росії можна буде подавати позови в судах США за дії Москви в Україні.

Поки неясно, коли законопроєкт буде винесений на голосування.

Нагадаємо, раніше українська влада активізувала заклик до світової спільноти визнати Росію країною-спонсором тероризму.

Додамо, що в Сенаті США схвалили резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму. Даний статус спричинить додаткові жорсткі санкції.

Раніше Держдеп США неофіційно поінформував Конгрес, що у нього є побоювання з приводу негативних наслідків можливого включення Росії в список спонсорів тероризму.

Пізніше президент США Джо Байден виступив проти визнання Росії країною-спонсором тероризму.

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