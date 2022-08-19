Госдеп предупредил Конгресс о проблемах в случае признания РФ спонсором терроризма, - Politico

Госдеп США неофициально проинформировал Конгресс, что у него есть опасения по поводу негативных последствий возможного включения России в список спонсоров терроризма.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, в этом случае многосторонние соглашения в Стамбуле о снятии ограничений на вывоз украинского зерна и поставку российских продуктов на экспорт окажутся под угрозой.

Сложнее станет и поддерживать работу по соглашениям в сфере ядерного оружия, отмечается в статье.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, рано или поздно свободный мир должен будет признать Россию страной-террористом ради собственной защиты.

Недавно Сенат США одобрил признание России спонсором терроризма.

Конгресс США ведет разработку критериев по признанию России государством, спонсирующим терроризм.

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