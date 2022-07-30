Карта войны в Украине: свежие данные о ситуации на фронте
Российские войска в течение дня 30 июля 2022 года пытались наступать на востоке и юге Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса deepstatemap.
Фото: карта боевых действий (deepstatemap.live)
Согласно информации на карте, российская 200-я отдельная мотострелковая бригада пытается оказывать огневое давление к северу от Харькова. Еще одна группировка противника бьет в направлении Змиева с оккупированной Балаклеи.
В Донецкой области россияне сосредоточились на продвижении севернее Славянска, а также идут широким фронтом с востока из оккупированной Луганской области, Горловки и Донецка.
В пределах Запорожской области никакого продвижения нет. А в Херсонской пытаются атаковать в районе Давыдова Брода.
Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, противник сегодня продвинулся в направлении Бахмута, но наступление на юге было пресечено украинскими силами.
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