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В Сенате США одобрили резолюцию о признании РФ страной-спонсором терроризма: что дальше

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Киев, Четверг 28 июля 2022 13:37
В Сенате США одобрили резолюцию о признании РФ страной-спонсором терроризма: что дальше Фото: Сенат США призывает Госдеп признать РФ страной-спонсором терроризма (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

В резолюции говорится, что Россию необходимо признать страной, спонсирующей терроризм за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые привели "к гибели бесчисленного количества невинных мужчин, женщин и детей".

"Вооруженные силы Российской Федерации совершили многочисленные суммарные казни невинных мирных жителей и попытались скрыть свои злодеяния массовыми захоронениями по всей Украине", - говорится в законопроекте Сената.

Отмечается, что аналогичная мера была одобрена в Палате представителей, где спикер Нэнси Пелоси, как ожидается, будет решительным сторонником ее принятия. Однако право назначать государственного спонсора терроризма принадлежит Госдепартаменту.

Издание подчеркивает, что принятие резолюции Сенатом оказывает еще большее давление со стороны Конгресса на администрацию президента Джо Байдена.

Напомним, что резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма в американский Сенат подали демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.

Сейчас госсекретаря США Энтони Блинкена призывают признать это официально, после чего Россия может стать пятой страной в этом списке.

Как заявила представитель США Нэнси Пелоси, если этого шага не сделают в Госдепе США, то его сделает Конгресс.

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