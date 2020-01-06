В Сенате США хотят ускорить рассмотрение импичмента Трампа

Фото: Линдси Грэм (flickr.com_John Pemble)

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пока не направила статьи импичмента в Сенат

Глава Юридического комитета Сената Линдси Грэм заявил о желании в течение нескольких дней начать судебный процесс по делу импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По его мнению, Сенат должен пойти на это, даже если это будет означать изменение регламента, с тем, чтобы делу можно было дать ход без получения статей импичмента от Палаты представителей.

Отмечается, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси пока не направила статьи импичмента в Сенат.

"Моя цель - начать разбирательство в ближайшие дни. Если мы не получим статьи (импичмента, - ред.) на этой неделе, нам нужно взять дело в свои руки и изменить регламент, чтобы мы могли начать разбирательство", - сказал Грэм.

Сенатор отметил, что любая задержка с разбирательством лишает Трампа возможности возразить на выдвинутые обвинения и мешает Конгрессу заниматься другими делами.

Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл, заявил, что, в соответствии с регламентом, Сенат может начать разбирательство только после получения статей импичмента от Палаты представителей.

Он заявил, что любое решение по поводу возможного вызова свидетелей может быть принято только после того, как сенаторы заслушают вступительные аргументы сторон и получать возможность задать вопросы.

Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Однако импичмент Трампу могут объявить после соответствующего решения в Сенате.

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл не исключил проведение дополнительных слушаний со свидетелями по делу об импичменте Трампа. В то же время он признал, что верхняя палата сейчас находится "в тупике" по дальнейшему рассмотрению дела об импичменте.

Также сообщалось, что Белый дом не хочет длительного разбирательства по импичменту Трампа в Сенате.