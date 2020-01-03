В США опубликовали полные версии документов о задержке помощи Украине

Фото: Дональд Трамп (Reuters)

Документы доказывают, что Майк Даффи имел четкое указание от Дональда Трампа задержать военную помощь Украине

Лидер демократического меньшинства Сената Соединенных Штатов Чак Шумер считает, что обнародованные на сайте Just Security документы дают все основания требовать полноценного судебного процесса в Сенате относительно импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Шумер заявил, что обнародованные на Just Security неотредактированные сообщения, касающиеся решения президента Трампа задержать военную помощь Украине, - это сокрушительный удар по требованию сенатора Макконнелла провести судебное разбирательство без документов и свидетелей.

"Эти письма еще раз показывают обеспокоенность должностных лиц администрации относительно уместности и законности решения президента о задержке помощи Украине с выгодой для себя", - заявил он.

Как отмечается, новое расследование основывается на анализе неотредактированным версий документов. В прошлом месяце правительство по решению суда обнародовал их в сильно отредактированном виде (с затемненными фрагментами текста).

Оригиналы документов показывают, что 30 августа, после встречи с Трампом, заместитель директора программ национальной безопасности административно-бюджетного управления Майкл Даффи сообщил инспектору Пентагона Элейн Маккаскер, что он имеет "четкое указание" от Трампа задержать помощь.

Письма также демонстрируют напряжение между Белым домом и Пентагоном по этому поводу, ведь помощь необходимо было выплатить до конца финансового года, иначе средства считались бы неиспользованными.

Напомним, журналисты газеты New York Times в одной из своих последних публикаций относительно Украины написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине. Информацию опубликовали на основании проведенных десятков интервью с людьми, близкими к ситуации.