У Сенаті США хочуть прискорити розгляд імпічменту Трампа

Фото: Ліндсі Грем (flickr.com_John Pemble)

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі поки не направила статті імпічменту в Сенат

Голова Юридичного комітету Сенату Ліндсі Грем заявив про бажання протягом декількох днів почати судовий процес у справі імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

На його думку, Сенат повинен піти на це, навіть якщо це буде означати зміну регламенту, з тим, щоб справі можна було дати хід без отримання статей імпічменту від Палати представників.

Наголошується, що спікер Палати представників Ненсі Пелосі поки не направила статті імпічменту в Сенат.

"Моя мета - почати розгляд в найближчі дні. Якщо ми не отримаємо статті (імпічменту, - ред.) на цьому тижні, нам потрібно взяти справу в свої руки і змінити регламент, щоб ми могли почати розгляд", - сказав Грем.

Сенатор зазначив, що будь-яка затримка з розглядом позбавляє Трампа можливості дати заперечення на висунуті звинувачення і заважає Конгресу займатися іншими справами.

Лідер сенатської більшості республіканець Мітч Макконнелл заявив, що, згідно з регламентом, Сенат може почати розгляд тільки після отримання статей імпічменту від Палати представників.

Він заявив, що будь-яке рішення з приводу можливого виклику свідків може бути прийняте тільки після того, як сенатори заслухають вступні аргументи сторін і отримувати можливість задати питання.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти Трампа в рамках процедури імпічменту. Однак імпічмент Трампу можуть оголосити після відповідного рішення в Сенаті.

Раніше лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл не виключив проведення додаткових слухань зі свідками у справі про імпічмент Трампа. У той же час він визнав, що верхня палата зараз перебуває "у глухому куті" щодо подальшого розгляду справи про імпічмент.

Також повідомлялося, що Білий дім не хоче тривалого розгляду по імпічменту Трампа в Сенаті.