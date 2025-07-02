Сенат "з тріском" схвалив законопроект Трампа про податки і витрати

Зазначається, що документ був проголосований у вівторок, 1 липня, з мінімальною перевагою - 51 "за" і 50 - "проти".

Вирішальний голос на підтримку дав віце-президент США Джей Ді Венс. Проти виступили сенатори-республіканці Сюзан Коллінз, Ренд Пол і Том Тілліс, які стали на бік демократів.

Очікується, що цей закон стане головним досягненням Республіканської партії напередодні проміжних виборів у 2026 році.

У Палаті представників республіканці мають крихку більшість, а в Сенаті відмова Тілліса балотуватися на переобрання цього тижня, відкрила демократам можливість завоювати першість.

Затяжні переговори і консультації

Законопроект Трампа передбачає продовження дії податкових пільг, ухвалених у 2017 році, а також містить низку передвиборчих ініціатив президента, зокрема звільнення від "податку на чайові", реформування програм соціального захисту, збільшення витрат на оборону та безпеку кордону. Крім того, документом передбачене підвищення ліміту державного боргу на 5 трлн доларів.

"Сьогодні - історичний день… і ми раді бути частиною чогось, що зробить Америку сильнішою, безпечнішою і заможнішою", - заявив лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун після голосування.

Як пише Politico, рішення сенаторів стало хаотичним фіналом багатомісячного процесу. Тун, організатор голосувань Джон Барассо та інші лідери партії впродовж ночі перед голосуванням намагалися переконати сенаторів, які вагалися чи підтримувати документ.

Так, сенатор Ліза Мурковскі до останнього сумнівалася через положення законопроекту, що впливають на систему охорони здоров’я та економіку в її штаті Аляска. Для врахування її інтересів, до фінальної версії законопроекту було додано податкову пільгу для капітанів китобійних суден. Однак частина положень не отримала схвалення парламентського радника Сенату, що ускладнило переговори.

У той час як республіканці сумнівалися, чи вдасться їм переконати Мурковскі, Тун і голови ключових комітетів зустрілися з Рендом Полом, який вважався найбільш впертим противником законопроекту.

Примарні шанси у Палаті представників

Надалі республіканців чекає ще серйозніша проблема - пакет має затвердити Палата представників. Імовірно це станеться у середу, тож однопартійці Трампа ризикують не вкластися у встановлений ними ж самими дедлайн - 4 липня.

За даними Politico, затвердити документ у Палаті представників буде непростим завданням. Багато положень, які зараз викликають опір у республіканців в Палаті, уже викликали протидію в Сенаті.

Сенатор Коллінз впродовж кількох днів попереджала, що не підтримає законопроект, якщо її колеги не пом’якшать норму щодо обмеження податків постачальників медичних послуг, які багато штатів використовують для фінансування державної програми медичної допомоги малозабезпеченим категоріям населення Medicaid, а також не збільшать фонд для сільських лікарень.

Натомість, її поправка не пройшла процедурне голосування. Після цього вона звинуватила демократів у "лицемірстві", адже вони проголосували проти положення, що могло б зменшити шкоду від закону. Після голосування вона заявила, що "не могла підтримати зміни до Medicaid та інші положення".

Дежавю Obamacare?

Том Тілліс, своєю чергою, порівняв політичні наслідки запропонованих змін до Medicaid із ухваленням законопроекту про реформу охорони здоров'я та захисту пацієнтів у США, відому як Obamacare або ObamaAct від 23 березня 2010 року. Тоді після затвердження цього документу, демократи зазнали нищівної поразки на виборах.

Після критики з боку Трампа та відсутності зусиль з боку лідерів Сенату, щоб заспокоїти його занепокоєння, Тілліс у неділю оголосив, що не балотуватиметься на новий термін. За словами джерела, близького до сенатора, це був сигнал, що він не змінить свою позицію щодо президентського законопроекту.

Сенатор Ренд Пол із самого початку вважався найбільш імовірним голосом "проти" через свою категоричну незгоду з підвищенням закладеної в закон стелі державного боргу. Однак він був лише одним із чотирьох сенаторів-фіскальних "яструбів", за якими уважно стежило керівництво.

Троє інших республіканців - Рон Джонсон, Майк Лі та Рік Скотт - зрештою підтримали закон, як і передбачали деякі їхні колеги ще кілька тижнів тому. Зусилля переконати цю групу включали кілька зустрічей із Трампом, контакти з віце-президентом Вансом і нічну нараду з лідерами Сенату в неділю.

У межах тієї зустрічі Тун погодився підтримати ініціативу Скотта обмежити обсяг коштів, які федеральний уряд виділяє на деяких бенефіціарів Medicaid, починаючи з 2031 року.

В обмін Джонсон, Лі, Скотт та Синтія Ламміс погодилися розпочати дебати щодо законопроекту. Зрештою, поправка не була винесена на голосування, адже кілька республіканців дали зрозуміти, що не підтримають її, і вона не мала шансів на ухвалення.

Позиція демократів

Сенатори від Демократичної партії планують використати ті ж аргументи, які зараз лунають серед республіканців, щоб атакувати їх під час виборчої кампанії наступного року.

Лідер меншості Чак Шумер після голосування заявив, що "ми будемо у всіх їхніх штатах - усіма способами".

"Цей закон настільки невиправний, що один республіканець буквально обрав піти у відставку, ніж голосувати "за" і знищити свій штат. Однак таких сенаторів було багато. Вони знали, наскільки це шкідливо для їхніх штатів, але не мали мужності - не мали "хребта" - проголосувати разом із власними виборцями", - сказав він журналістам.