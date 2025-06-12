Маск і Трамп пом’якшили конфлікт: що сталося за лаштунками переговорів

Ілон Маск зробив крок назад у конфлікті з президентом США Дональдом Трампом після кількох дзвінків на високому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними джерел видання, Ілон Маск публічно відступив від деяких своїх нападок на президента Трампа після двох телефонних розмов між їхніми командами, включно з однією безпосередньо з главою держави.

Спочатку віцепрезидент Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого дому Сюзі Вайлс закликали Маска налагодити відносини з Трампом. За словами джерел, під час телефонної розмови минулої п’ятниці Венс і Вайлс закликали Маска припинити публічний конфлікт.

У понеділок, за словами знайомих із розмовою осіб, Трамп і Маск уперше з моменту скандалу поспілкувалися телефоном.

У WSJ зазначили, що Венс залишався у конфлікті в тіні, підтримуючи Трампа, але утримувався від критики Маска, що дозволило йому грати роль "миротворця". На своїй посаді віце-президента, Венс поєднує ролі гравця, що атакує та вирішує проблеми.

Видання також повідомило, що Білий дім і Маск не надали негайного коментаря на запити журналістів. Прес-секретар Білого дому Каролайн Левітт під час брифінгу в середу заявила, що президент "звернув увагу" на допис Маска і висловив подяку.