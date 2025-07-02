Сенат "с треском" одобрил законопроект Трампа о налогах и расходах

Отмечается, что документ был проголосован во вторник, 1 июля, с минимальным перевесом - 51 "за" и 50 - "против".

Решающий голос в поддержку дал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Против выступили сенаторы-республиканцы Сюзан Коллинз, Рэнд Пол и Том Тиллис, которые стали на сторону демократов.

Ожидается, что этот закон станет главным достижением Республиканской партии накануне промежуточных выборов в 2026 году.

В Палате представителей республиканцы имеют хрупкое большинство, а в Сенате отказ Тиллиса баллотироваться на переизбрание на этой неделе, открыл демократам возможность завоевать первенство.

Затяжные переговоры и консультации

Законопроект Трампа предусматривает продление действия налоговых льгот, принятых в 2017 году, а также содержит ряд предвыборных инициатив президента, в частности освобождение от "налога на чаевые", реформирование программ социальной защиты, увеличение расходов на оборону и безопасность границы. Кроме того, документом предусмотрено повышение лимита государственного долга на 5 трлн долларов.

"Сегодня - исторический день... и мы рады быть частью чего-то, что сделает Америку сильнее, безопаснее и богаче", - заявил лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун после голосования.

Как пишет Politico, решение сенаторов стало хаотичным финалом многомесячного процесса. Тун, организатор голосований Джон Барассо и другие лидеры партии в течение ночи перед голосованием пытались убедить сенаторов, которые колебались поддерживать ли документ.

Так, сенатор Лиза Мурковски до последнего сомневалась из-за положений законопроекта, влияющих на систему здравоохранения и экономику в ее штате Аляска. Для учета ее интересов, в финальную версию законопроекта была добавлена налоговая льгота для капитанов китобойных судов. Однако часть положений не получила одобрения парламентского советника Сената, что осложнило переговоры.

В то время как республиканцы сомневались, удастся ли им убедить Мурковски, Тун и главы ключевых комитетов встретились с Рэндом Полом, который считался самым упрямым противником законопроекта.

Призрачные шансы в Палате представителей

В дальнейшем республиканцев ждет еще более серьезная проблема - пакет должна утвердить Палата представителей. Предположительно это произойдет в среду, поэтому однопартийцы Трампа рискуют не уложиться в установленный ими же самими дедлайн - 4 июля.

По данным Politico, утвердить документ в Палате представителей будет непростой задачей. Многие положения, которые сейчас вызывают сопротивление у республиканцев в Палате, уже вызвали противодействие в Сенате.

Сенатор Коллинз в течение нескольких дней предупреждала, что не поддержит законопроект, если ее коллеги не смягчат норму по ограничению налогов поставщиков медицинских услуг, которые многие штаты используют для финансирования государственной программы медицинской помощи малообеспеченным категориям населения Medicaid, а также не увеличат фонд для сельских больниц.

Зато ее поправка не прошла процедурное голосование. После этого она обвинила демократов в "лицемерии", ведь они проголосовали против положения, которое могло бы уменьшить вред от закона. После голосования она заявила, что "не могла поддержать изменения в Medicaid и другие положения".

Дежавю Obamacare?

Том Тиллис, в свою очередь, сравнил политические последствия предложенных изменений в Medicaid с принятием законопроекта о реформе здравоохранения и защиты пациентов в США, известную как Obamacare или ObamaAct от 23 марта 2010 года. Тогда после утверждения этого документа, демократы потерпели сокрушительное поражение на выборах.

После критики со стороны Трампа и отсутствия усилий со стороны лидеров Сената, чтобы успокоить его беспокойство, Тиллис в воскресенье объявил, что не будет баллотироваться в Сенат на новый срок. Это был сигнал, что он не изменит свою позицию по президентскому законопроекту.

Сенатор Рэнд Пол с самого начала считался наиболее вероятным голосом "против" из-за своего категорического несогласия с повышением заложенного в закон потолка государственного долга. Однако он был лишь одним из четырех сенаторов-фискальных "ястребов", за которыми внимательно следило руководство.

Трое других республиканцев - Рон Джонсон, Майк Ли и Рик Скотт - в конце концов поддержали закон, как и предполагали некоторые их коллеги еще несколько недель назад. Усилия убедить эту группу включали несколько встреч с Трампом, контакты с вице-президентом Вансом и ночное совещание с лидерами Сената в воскресенье.

В рамках той встречи Тун согласился поддержать инициативу Скотта ограничить объем средств, которые федеральное правительство выделяет на некоторых бенефициаров Medicaid, начиная с 2031 года.

В обмен Джонсон, Ли, Скотт и Синтия Ламмис согласились начать дебаты по законопроекту. В конце концов, поправка не была вынесена на голосование, ведь несколько республиканцев дали понять, что не поддержат ее, и она не имела шансов на принятие.

Позиция демократов

Сенаторы от Демократической партии планируют использовать те же аргументы, которые сейчас звучат среди республиканцев, чтобы атаковать их во время избирательной кампании в следующем году.

Лидер меньшинства Чак Шумер после голосования заявил, что "мы будем во всех их (республиканцев. - ред.) штатах - всеми способами".

"Этот закон настолько неисправим, что один республиканец буквально выбрал уйти в отставку, чем голосовать "за" и уничтожить свой штат. Однако таких сенаторов было много. Они знали, насколько это вредно для их штатов, но не имели мужества - не имели "хребта" - проголосовать вместе с собственными избирателями", - сказал Шумер журналистам.