Маск пригрозив створити партію в разі ухвалення законопроекту Трампа

У своєму коментарі, бізнесмен закликав Конгрес не затверджувати президентський законопроект про податки і витрати.

"Кожен член Конгресу, який ішов на вибори з обіцянками скоротити державні витрати, а потім негайно проголосував за найбільше збільшення держборгу в історії, має схилити голову від сорому. Вони програють праймеріз наступного року - якщо це буде останнє, що я зроблю на цій Землі", - написав Маск.

Every member of Congress who campaigned on reducing government spending and then immediately voted for the biggest debt increase in history should hang their head in shame!



And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this Earth.