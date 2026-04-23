Сенат вп'яте відхилив обмеження військових повноважень Трампа проти Ірану

Сенат США вже вп'яте за цей рік провалив голосування за резолюцію, яка могла б обмежити військові повноваження президента Дональда Трампа проти Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і NBC News.
Як пишуть ЗМІ, 46 сенаторів проголосували "за", але "проти" були аж 51. Ще троє в голосуванні участі не брали.
Сенатор Джон Феттерман був єдиним демократом, який проголосував "проти", а Ренд Пол - єдиним республіканцем, який проголосував "за".
NBC News зазначає, що провальний результат був очікуваним і став відомим приблизно через годину після дебатів у Сенаті.
Як відомо, документ передбачає "виведення збройних сил США з бойових дій на території або проти Ірану, які не були санкціоновані Конгресом".
Наразі це вже п'ята резолюція, яку внесли демократи і яка спрямована на обмеження дій Трампа в Ірані без схвалення цих планів з боку Конгресу США.
Також демократи кажуть, що продовжуватимуть вносити на розгляд резолюції про військові повноваження доти, доки республіканці не погодяться провести публічні слухання щодо Ірану.
Нагадаємо, що в ніч на 22 квітня вже мав спливти термін перемир'я між США та Іраном, яке сторони узгодили для переговорів і досягнення остаточної мирної угоди.
Однак на практиці успіхів як таких не було, але Дональд Трамп раптово вирішив продовжити режим припинення вогню доти, доки в Тегерані не узгодять свою пропозицію для припинення війни.
До слова, в одному з інтерв'ю Трамп сказав, що другий раунд мирних переговорів із Тегераном може бути вже цієї п'ятниці.
При цьому ще в одному інтерв'ю він сказав, що не встановлював жодного дедлайну щодо Ірану. Ні щодо термінів війни, ні щодо переговорів, і, зокрема, не встановлював терміну для Тегерана з приводу конкретно вже їхньої пропозиції, яку вони мають висунути.