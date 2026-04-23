Сенат в пятый раз отклонил ограничения военных полномочий Трампа против Ирана

Как пишут СМИ, 46 сенаторов проголосовали "за", но "против" были аж 51. Еще трое в голосовании не участвовали.

Сенатор Джон Феттерман был единственным демократов, который проголосовал "против", а Рэнд Пол - единственным республиканцем, проголосовавшим "за".

NBC News отмечает, что провальный результат был ожидаем и с по известен примерно через час после дебатов в Сенате.

Как известно, документ предусматривает "вывод вооруженных сил США из боевых действий на территории или против Ирана, которые не были санкционированы Конгрессом".

На данный момент это уже пятая резолюция, которую внесли демократы и которая направлена на ограничение действий Трампа в Иране без одобрения этих планов со стороны Конгресса США.

Также демократы говорят, что будут продолжать вносить на рассмотрение резолюции о военных полномочиях до тех пор, пока республиканцы не согласятся провести публичные слушания по Ирану.