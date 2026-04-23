Сенат вп'яте відхилив обмеження військових повноважень Трампа проти Ірану

04:22 23.04.2026 Чт
З яким рахунком проголосували сенатори?
aimg Едуард Ткач
Сенат вп'яте відхилив обмеження військових повноважень Трампа проти Ірану Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Сенат США вже вп'яте за цей рік провалив голосування за резолюцію, яка могла б обмежити військові повноваження президента Дональда Трампа проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і NBC News.

Читайте також: Трамп допустив, що угоди з Іраном може не бути, якщо США знімуть блокаду

Як пишуть ЗМІ, 46 сенаторів проголосували "за", але "проти" були аж 51. Ще троє в голосуванні участі не брали.

Сенатор Джон Феттерман був єдиним демократом, який проголосував "проти", а Ренд Пол - єдиним республіканцем, який проголосував "за".

NBC News зазначає, що провальний результат був очікуваним і став відомим приблизно через годину після дебатів у Сенаті.

Як відомо, документ передбачає "виведення збройних сил США з бойових дій на території або проти Ірану, які не були санкціоновані Конгресом".

Наразі це вже п'ята резолюція, яку внесли демократи і яка спрямована на обмеження дій Трампа в Ірані без схвалення цих планів з боку Конгресу США.

Також демократи кажуть, що продовжуватимуть вносити на розгляд резолюції про військові повноваження доти, доки республіканці не погодяться провести публічні слухання щодо Ірану.

Переговори між США та Іраном можуть продовжитися

Нагадаємо, що в ніч на 22 квітня вже мав спливти термін перемир'я між США та Іраном, яке сторони узгодили для переговорів і досягнення остаточної мирної угоди.

Однак на практиці успіхів як таких не було, але Дональд Трамп раптово вирішив продовжити режим припинення вогню доти, доки в Тегерані не узгодять свою пропозицію для припинення війни.

До слова, в одному з інтерв'ю Трамп сказав, що другий раунд мирних переговорів із Тегераном може бути вже цієї п'ятниці.

При цьому ще в одному інтерв'ю він сказав, що не встановлював жодного дедлайну щодо Ірану. Ні щодо термінів війни, ні щодо переговорів, і, зокрема, не встановлював терміну для Тегерана з приводу конкретно вже їхньої пропозиції, яку вони мають висунути.

Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
Посли країн ЄС погодили 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
