Сенат вп'яте відхилив обмеження військових повноважень Трампа проти Ірану

Сенат США вже вп'яте за цей рік провалив голосування за резолюцію, яка могла б обмежити військові повноваження президента Дональда Трампа проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і NBC News .

Як пишуть ЗМІ, 46 сенаторів проголосували "за", але "проти" були аж 51. Ще троє в голосуванні участі не брали.

Сенатор Джон Феттерман був єдиним демократом, який проголосував "проти", а Ренд Пол - єдиним республіканцем, який проголосував "за".

NBC News зазначає, що провальний результат був очікуваним і став відомим приблизно через годину після дебатів у Сенаті.

Як відомо, документ передбачає "виведення збройних сил США з бойових дій на території або проти Ірану, які не були санкціоновані Конгресом".

Наразі це вже п'ята резолюція, яку внесли демократи і яка спрямована на обмеження дій Трампа в Ірані без схвалення цих планів з боку Конгресу США.

Також демократи кажуть, що продовжуватимуть вносити на розгляд резолюції про військові повноваження доти, доки республіканці не погодяться провести публічні слухання щодо Ірану.