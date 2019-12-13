Сенат утвердил Салливана послом США в России

Фото: Джон Салливан (kmu.gov.ua)

Сенат поддержал кандидатуру Салливана большинством голосов – 70 против 22

Сенат США утвердил номинированного президентом Трампом Джона Салливана на должность посла Соединенных Штатов в России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The New York Times.

Сенат поддержал его кандидатуру большинством голосов – 70 против 22.

Отмечается, Джон Салливан пока что занимает должность заместителя госсекретаря США и является близким союзником Майкла Помпео.

Как пишет газета, Джон Салливан имеет большой опыт работы в области права и работал в двух предыдущих администрациях, однако у него совсем небольшой бэкграунд дипломатических зв'связей с россиянами.

На посту заместителя госсекретаря США, Салливан возглавлял диалог с РФ по противостоянию терроризму. Кроме того, в июле он руководил американской делегацией, которая вела переговоры с Россией в Женеве по широкому кругу вопросов безопасности.

Напомним, в октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что выдвинет заместителя государственного секретаря США Джона Салливана на должность посла США в Российской Федерации.

ранее РБК-Украина сообщало, что в начале августа посол США в Российской Федерации Джон Хантсман направил президенту Дональду Трампу письмо просьбой об отставке.

В своем заявлении об отставке посол Хантсман дал несколько советов своему преемнику, отметив, что "дальше США должны привести Россию к ответственности за ее поведение угрожает нам или нашим союзникам". Хантсман был на должности с октября 2017 года.