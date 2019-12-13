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Сенат затвердив Саллівана послом США в Росії

Новини » В світі     13.12.2019 - 06:38
Сенат затвердив Саллівана послом США в Росії
Фото: Джон Салліван (kmu.gov.ua)

Сенат підтримав кандидатуру Саллівана більшістю голосів – 70 проти 22

Сенат США затвердив номінованого президентом Трампом Джона Саллівана на посаду посла Сполучених Штатів у Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The New York Times.

Сенат підтримав його кандидатуру більшістю голосів – 70 проти 22.

Зазначається, Джон Салліван поки що обіймає посаду заступника держсекретаря США і є близьким союзником Майкла Помпео.

Як пише газета, Джон Салліван має великий досвід роботи у галузі права та працював у двох попередніх адміністраціях, однак у нього зовсім невеликий бекграунд дипломатичних зв'язків із росіянами.

На посаді заступника держсекретаря США, Салліван очолював діалог з РФ щодо протистояння тероризму. Крім того, в липні він керував американською делегацією, яка вела переговори з Росією в Женеві щодо широкого кола питань безпеки.

Нагадаємо, у жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що висуне заступника державного секретаря США Джона Саллівана на посаду посла США в Російській Федерації.

раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку серпня посол США в Російській Федерації Джон Хантсман направив президенту Дональду Трампу лист проханням про відставку.

У своїй заяві про відставку посол Хантсман дав кілька порад своєму наступникові, зазначивши, що "далі США повинні привести Росію до відповідальності за її поведінка загрожує нам або нашим союзникам". Хантсман був на посаді з жовтня 2017 року.

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