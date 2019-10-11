Трамп выдвинул кандидатуру посла в России

Фото: Джон Салливан (kmu.gov.ua)

Теперь кандидатуру Салливана должен утвердить Сенат

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что выдвинет заместителя государственного секретаря США Джона Салливана на должность посла США в Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что теперь кандидатуру Салливана должен утвердить Сенат.

В августе дональд Трамп заявил, что рассматривает кандидатуру Салливана на должность посла. Салливан также рассматривался как новый советник по вопросам национальной безопасности Трампа, роль которого в конечном итоге перешла к Роберту О'Брайену, бывшему специальному представителю США по вопросам заложников.

Отметим, нынешний посол США в России Джон Хантсман должен уйти в отставку в октябре 2019 года после двух лет пребывания на посту. Он планирует баллотироваться на пост губернатора штата Юта.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в начале августа посол США в Российской Федерации Джон Хантсман направил президенту Дональду Трампу письмо с просьбой об отставке.

В своем заявлении об отставке посол Хантсман дал несколько советов своему преемнику, отметив, что "дальше США должны привести Россию к ответственности за ее поведение угрожает нам или нашим союзникам". Хантсман был в должности с октября 2017 года.