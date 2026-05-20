Сенат США вперше підтримав обмеження воєнних повноважень Трампа щодо Ірану

Що сталося

Міра просунулася вперед попри те, що раніше Сенат сім разів відхиляв аналогічні ініціативи. "За" проголосували республіканці Ренд Пол, Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі та Білл Кессіді. Демократ Джон Феттерман, натомість, приєднався до республіканців і проголосував "проти".

Чи стане це законом

Кінцеве прийняття міри малоймовірне - під час голосування кілька республіканських сенаторів були відсутні через передвиборчі кампанії в своїх штатах.

Лідер республіканської більшості Джон Тун зазначив, що більшість його членів не наполягають на голосуванні щодо воєнних повноважень.

Лідер меншості Чак Шумер у квітні оголосив, що демократи щотижня виноситимуть на голосування питання воєнних повноважень - доти, доки Сенат засідає.