Сенат США впервые поддержал ограничение военных полномочий Трампа в отношении Ирана

Что произошло

Мера продвинулась вперед несмотря на то, что ранее Сенат семь раз отклонял аналогичные инициативы. "За" проголосовали республиканцы Рэнд Пол, Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски и Билл Кэссиди. Демократ Джон Феттерман, зато присоединился к республиканцам и проголосовал "против".

Станет ли это законом

Окончательное принятие меры маловероятно - во время голосования несколько республиканских сенаторов отсутствовали из-за предвыборных кампаний в своих штатах.

Лидер республиканского большинства Джон Тун отметил, что большинство его членов не настаивают на голосовании по военным полномочиям.

Лидер меньшинства Чак Шумер в апреле объявил, что демократы еженедельно будут выносить на голосование вопрос военных полномочий - до тех пор, пока Сенат заседает.