В Сенат США внесли законопроект об ответственности Беларуси за агрессию против Украины

В Сенат Соединенных Штатов внесли проект закона об ответственности Беларуси за агрессию против Украины. Автором документа выступил сенатор Джеймс Лэнкфорд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сенатора.
Законопроект был внесен с целью удержать Беларусь от разрешения России использовать свою территорию для вторжения в Украину.
Документ предусматривает санкции в отношении Беларуси или другой страны, которая поддержит агрессию России против суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Беларусь допускает тысячи российских войск в свою страну, чтобы выстроить на границе с Украиной. США должны четко заявить, что против любой страны, которая поддерживает попытки России вторгнуться в Украину, будут применены жесткие экономические и дипломатические санкции", - заявил Лэнкфорд.
Так, жесткие санкции против Беларуси могут быть введены за следующие действия:
Напомним, вчера представитель Белого дома Джейк Салливан заявил, что российское вторжение в Украину может начаться в любой момент. Он отметил, что новый акт агрессии может произойти до завершения Олимпиады в Пекине.
Добавим, что Россия и Беларусь проводят военные учения "Союзная решимость" на белорусской территории с 10 по 20 февраля. По разным оценкам, в маневрах примут участие до 30 тысяч военнослужащих и современные вооружения.